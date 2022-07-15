В России отменили ковидные ограничения на границе, но жители все равно не могут уехать

С 15 июля в России отменяются коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы. Фото: Unsplash

С 15 июля в России отменяются коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы. Фото: Unsplash

Все ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были установлены в марте 2020 года, отменяются в России.

Документы отменяющий коронавирусные ограничения на границе был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом рассказали в ТАСС.

Ограничения теряют свою силу с сегодняшнего дня, 15 июля. Однако, как пишет «Фонтанка», официально документ опубликовать еще не успели, а жители России все еще не могут проехать через границу.

В чатах по пересечению границы Эстонии и Финляндии с ночи начали появляться отзывы разочарованных россиян, попытавшихся переехать границу, однако их разворачивают обратно без оснований.

До этого на фоне улучшения эпидемической ситуации было принято решение об отмене ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Нововведение действует с 14 июня

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Финляндии приняли поправки к закону, которые позволят построить забор на границе с Россией.