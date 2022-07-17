Дворцовый мост перед VK Fest превратился в площадку для караоке

Дворцовый мост перед VK Fest превратился в площадку для караоке
Караоке на Дворцовом мосту. Фото: пресс-служба "ВКонтакте"

На Дворцовом мосту ночью устроили масштабное караоке с популярными треками артистов VK Fest.

Грандиозное событие состоялось сразу после развода Дворцового моста. На створку переправы вывели гигантскую проекцию караоке, которая мгновенно привлекла внимание петербуржцев и гостей города: до этого никто ничего подобного не делал.

Караоке на Дворцовом мосту. Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

К необычному караоке, в котором участвовали вокалисты массовки, присоединились как подростки, так и представители старшего поколения. Вместе петербуржцы спели суперхиты хедлайнеров фестиваля: «Сансару» Басты, «Любимку» NILETTO, «Районы-кварталы» группы «Звери», «Прованс» Ёлки и многие другие песни.

Хиты запускали по кругу два раза, специально для съемок ролика VK Fest.

Фото: Gazeta.SPb

«Самым ценным для нас был положительный фидбэк петербуржцев и гостей города, которые останавливались и хором подпевали строчки хедлайнеров VK Fest», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Фестиваль пройдет 23-24 июля в Петербурге, Москве и Сириусе (Сочи).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сразу три российских города проведут в этом году VK Fest.

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Дворцовый мост перед VK Fest превратился в площадку для караоке
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