Дворцовый мост перед VK Fest превратился в площадку для караоке

На Дворцовом мосту ночью устроили масштабное караоке с популярными треками артистов VK Fest.

Грандиозное событие состоялось сразу после развода Дворцового моста. На створку переправы вывели гигантскую проекцию караоке, которая мгновенно привлекла внимание петербуржцев и гостей города: до этого никто ничего подобного не делал.

К необычному караоке, в котором участвовали вокалисты массовки, присоединились как подростки, так и представители старшего поколения. Вместе петербуржцы спели суперхиты хедлайнеров фестиваля: «Сансару» Басты, «Любимку» NILETTO, «Районы-кварталы» группы «Звери», «Прованс» Ёлки и многие другие песни.

Хиты запускали по кругу два раза, специально для съемок ролика VK Fest.

«Самым ценным для нас был положительный фидбэк петербуржцев и гостей города, которые останавливались и хором подпевали строчки хедлайнеров VK Fest», — рассказал директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

Фестиваль пройдет 23-24 июля в Петербурге, Москве и Сириусе (Сочи).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сразу три российских города проведут в этом году VK Fest.