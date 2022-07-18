Петербургские ученые оценили эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» против поражения легких

Петербургские ученые оценили эффективность вакцины &#171;ЭпиВакКорона&#187; против поражения легких
Петербургские ученые оценили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" против поражения легких. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Эксперты выяснили, что вакцина «ЭпиВакКорона» не очень эффективна в борьбе с поражением легких. По данным исследований ее эффективность составляет всего 2%.

Ученые и медики из Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) поделились, что против штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» лучше брать не «ЭпиВакКорону», а «Спутник Лайт» и «Спутник V» с бустером. Об этом рассказали РБК.

Отмечается, что положительные результат названных препаратов оценили в 74 и 71 % случаев. В ходе исследования учитывались только те пациенты, которые прошли полный курс вакцинации.

Остальные участники эксперимента показали несколько другие результаты. Например, обычный «Спутник V» с двумя дозами представил 56 % и встал на 3 место по эффективности , а «КовиВак» – м 46 % на 4-е место.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что COVID-19 со временем станет одним из сезонных заболеваний, поэтому нужно знать механизмы его оперативного лечения и быть готовыми к внезапной встрече.

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