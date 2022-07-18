Покупателям товаров H&M объяснили план действий в случае покупки бракованной вещи на распродаже

Покупателям товаров H&#038;M объяснили план действий в случае покупки бракованной вещи на распродаже
Покупателям товаров H&M объяснили, что делать, если на распродаже попалась бракованная вещь. Фото: Pxhere

Шведский бренд одежды, обуви и аксессуаров H&M решил окончательно покинуть Россию, в связи с чем объявил распродажу оставшихся товаров. Эксперты рассказали, что делать, если вдруг попался бракованный товар.

В общей сложности 15 точек Петербурга в последний раз примут посетителей, чтобы продать оставшиеся вещи. «МК в Питере» узнали у адвоката Константина Ерохина, что делать, если вещь окажется с браком.

Специалист подчеркнул, что клиентам не стоит опасаться невозврата вещи. Какое-то время компания продолжит функционировать в России для соблюдения прав потребителя.

Ерохин отметил, что обязательства H&M не заканчиваются из-за ухода. Роспотребнадзор должен сообщить компании, что соблюдать обязательства по гарантийному обслуживанию.

«На месте ведомства я бы написал прямо директору с требованием или предложением сообщить на официальных ресурсах, как будет осуществляться гарантийный срок», – заметил адвокат.

Кроме того эксперт подчеркнул, что решение распродать запасы не совсем удачно. По его мнению, лучше было бы передать оставшиеся вещи на благотворительность и работникам, .посвятившим свои жизни работе в компании. Аналогичное решение, как считает специалист, было бы лучше и для IKEA.

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