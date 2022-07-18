Эксперт рассказал, как в Петербурге планируют спасать угасающие кинотеатры

Петербургские кинотеатры переживают не самые лучшие времена. С начала года их количество стало меньше на 14%.

Можно ли спасти отрасль кино на больших экранах, и что нужно для этого делать, выяснили «МК в Питере».

Депутат Законодательного собрания города Алексей Цивилев поделился с изданием, что одним из возможных вариантов поддержки стало расширение сектора государственных или муниципальных кинотеатров. Например, такими площадками уже стали «Аврора» и сеть «Петербург-кино». Только вот увеличивать количество таких кинотеатров пока не планируют, только думают, что можно было бы проводить показы фестивального кино, семейные вечера, и другие культурные мероприятия.

По мнению Цивилева, несмотря на конкуренцию вместе с коммерческими площадками перспективы у названных залов есть. Более того, если проводить в них концерты, выставки и спектакли можно превратить подобные кинотеатры в новые точки притяжения для горожан и гостей Петербурга, считает эксперт.

А вот с коммерческими залами ситуация несколько сложнее. Сейчас они могут только искать новый контент взамен ушедшего западного, например, трансляции спортивных мероприятий. Может оказать помощь и государство, считает Цивилев.