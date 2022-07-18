Названы механизмы управления светофорами на оживленных магистралях в Петербурге

Названы механизмы управления светофорами на оживленных магистралях в Петербурге
Названы механизмы управления светофорами на оживленных магистралях в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Движение в городах было бы невыносимым без светофоров. При этом в регулировании каждого района, скажем, крупного города есть свои нюансы.

«МК в Питере» пообщались с главным специалистом дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Петербурга Дмитрием Поповым, который рассказал о, так называемой, «зеленой волне», тех, кто пользуется последними секундами светофоров и том, как организовано движение в Петербурге.

Специалист заметил, что отличительной чертой Невского, Московского проспектов, а также проспектов Народного Ополчения, Славы и Просвещения является связь всех светофоров с контролером, задающим ритм и направление движения автомобилей. Здесь мы и подходим к термину «зеленая волна», которая представляет собой автоматическую систему регулирования, а также смены сигналов для всех направлений движения, учитывая поток транспорта. Все бы ничего, да только в городе есть «гонщики», обгоняющие «зеленую волну», в результате нарушается целостный ритм, в который не может вернуться уже никто.

В преддверии ЧМ-2018 специалисты разработали систему, позволяющую обеспечить технический приоритет, когда осуществляется проезд отдельных групп транспорта. Тогда это было сделано специально для спортсменов и корреспондентских групп, но теперь в тестовом режиме так ходят два троллейбуса по Суворовскому проспекту. При регулировке движения здесь используется геопозиционирование борта. Контроллер на объекте оценивает точку расположения приближающего автобуса или троллейбуса и выбирает наиболее оптимальный режим, который разведет потоки на пересекающихся направлениях.

По словам Попова, этот подход хотят ввести в рамках транспортной реформы. Кроме того, в городе прорабатывается еще одна технология для разгрузки дорог, для чего ДОДД заключил договор с «Яндексом» об обмене информацией о скорости движения потока машин на конкретных участках трасс. Так со всех устройств, на которых в этот момент включен навигатор поисковика, собираются данные о местонахождении, а потом производится усреднение, с помощью чего появляется возможность определить причину заторов на участках.

Кончено, сейчас оценить эффективность этого решения трудно, но зато уже понятно, что всем участникам движения создаются равные условия.

"Зеленая волна" ДОДД новости СПб регулировка движения светофоры


 

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