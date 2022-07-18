Названы механизмы управления светофорами на оживленных магистралях в Петербурге

Движение в городах было бы невыносимым без светофоров. При этом в регулировании каждого района, скажем, крупного города есть свои нюансы.

«МК в Питере» пообщались с главным специалистом дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Петербурга Дмитрием Поповым, который рассказал о, так называемой, «зеленой волне», тех, кто пользуется последними секундами светофоров и том, как организовано движение в Петербурге.

Специалист заметил, что отличительной чертой Невского, Московского проспектов, а также проспектов Народного Ополчения, Славы и Просвещения является связь всех светофоров с контролером, задающим ритм и направление движения автомобилей. Здесь мы и подходим к термину «зеленая волна», которая представляет собой автоматическую систему регулирования, а также смены сигналов для всех направлений движения, учитывая поток транспорта. Все бы ничего, да только в городе есть «гонщики», обгоняющие «зеленую волну», в результате нарушается целостный ритм, в который не может вернуться уже никто.

В преддверии ЧМ-2018 специалисты разработали систему, позволяющую обеспечить технический приоритет, когда осуществляется проезд отдельных групп транспорта. Тогда это было сделано специально для спортсменов и корреспондентских групп, но теперь в тестовом режиме так ходят два троллейбуса по Суворовскому проспекту. При регулировке движения здесь используется геопозиционирование борта. Контроллер на объекте оценивает точку расположения приближающего автобуса или троллейбуса и выбирает наиболее оптимальный режим, который разведет потоки на пересекающихся направлениях.

По словам Попова, этот подход хотят ввести в рамках транспортной реформы. Кроме того, в городе прорабатывается еще одна технология для разгрузки дорог, для чего ДОДД заключил договор с «Яндексом» об обмене информацией о скорости движения потока машин на конкретных участках трасс. Так со всех устройств, на которых в этот момент включен навигатор поисковика, собираются данные о местонахождении, а потом производится усреднение, с помощью чего появляется возможность определить причину заторов на участках.

Кончено, сейчас оценить эффективность этого решения трудно, но зато уже понятно, что всем участникам движения создаются равные условия.