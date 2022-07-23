Кибер Фронт Z проведет обсуждение украинских фейков и попыток и искажения истории

Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий, где будет обсуждаться ситуация освобожденных территорий Донбасса и попыток Украины исказить историю.

В субботу, 23 июля, на Университетской набережной, 25, в 18:00 начнётся встреча «Украинский треш, фейки и искажение истории». Перед гостями мероприятия выступит журналист и блогер Павел Кухаркин, который прожил на Украине почти 30 лет и хорошо знает, как там заполняют медиаполе фейками.

Кроме того, на связь с участниками встречи из Херсона выйдет политолог и военный волонтер Алексей Живов, который расскажет о возможностях по интеграции Юга Украины в Россию.