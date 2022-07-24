В Петербурге обсудят, как изменилась жизнь украинцев после майдана

В Петербурге обсудят, как изменилась жизнь украинцев после майдана
Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

В Петербурге в воскресенье, 24 июля, пройдет дискуссия о переменах, которые произошли в жизни украинцев после майдана. Мероприятие начнется в 18:00 на Университетской набережной, 25.

Своей историей о жизни на Украине до и после майдана поделится уроженка этой страны, соратница Кибер Фронта Z Татьяна Опанасенко.

«Татьяна расскажет о том, почему переехала из Киева в Петербург, и как поменялась жизнь украинцев после Евромайдана», — сообщили организаторы встречи.

Специальным гостем мероприятия станет журналист Гия Саралидзе, который расскажет о параллелях, которые можно провести между ситуацией на Украине и в Грузии.

КиберФронт Z новости СПб украина


 

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