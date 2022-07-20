Владимир Net рассказал о смысле краба-гиганта в Мурино

Владимир Net рассказал о смысле краба-гиганта в Мурино
Инсталляция в Мурино весит больше сотни килограммов. Фото: screenshot/ телеканал «Санкт-Петербург»

Стрит-арт художник Владимир Net поделился, какой смысл вложил в краба-гиганта, расположившегося между Мурино и Буграми. Инсталляция создана из фанеры и бруса, на ее создание художник потратил около месяца.

О смысле, вложенном в краба-гиганта, Владимир Net рассказал телеканалу «Санкт-Петербург». Основным лозунгом работы стала фраза «Не утягивай себя в болото» — место расположения инсталляция было выбрано не случайно, так как краб расположился в болотистой местности.

Краб-гигант отражает человеческие отношения. Эти животные, попавшие в ведро, не дают выбраться своим сородичам, затягивая их на дно. По мнению Владимира Net’а, отношения между людьми складываются также. Часто друзья и родственники пытаются повлиять на мнение человека, не давая ему воплотить в жизнь свои мечты.

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