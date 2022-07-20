В Петербурге врачи провели операцию с использованием 3D-технологий

В Петербурге врачи провели операцию с использованием 3D-технологий
Операция в Петербурге с использованием 3D-технологий прошла успешно. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербурге провели редкую операцию в городском онкологическом центре с использованием 3D-технологий. Врачи заменили пострадавшие от онкологии структуры эндопротезом пациенту 70 лет.

Протез был создан с использованием 3D-технологий. Врачам удалось полностью сохранить руку пациента и возможность ее движения. Данная операция считается сложной, так как для ее проведения необходимо точно выделить нервы, которые будут отвечать за подвижность конечности.

Об успешной операции сообщила пресс-служба Комздрава Санкт-Петербурга. Такая операция на территории северной столицы впервые была проведена три года назад.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о проведении мер Роспотребнадзором во избежании завоза бубонной чумы в Россию. Первый случай возникновения был зафиксирован в Китае.

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