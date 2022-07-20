Роспотребнадзор объявил о проведении мер для избежания завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор объявил о проведении мер для избежания завоза чумы в Россию
Роспотребнадзор призывает жителей России не беспокоиться из-за факта первого зарегестрированного случая заражения бубонной чумой за долгое время. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Роспотребнадзор принимает профилактические меры, чтобы избежать завоза и распространения бубонной чумы в России. Ситуация взята под строгий контроль органами власти.

О случае возникновения бубонной чумы стало известно во вторник. Факт заражения был зафиксирован в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая.

Об этом журналистам сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Уточняется, что территория, где был зафиксирован первый случай заражения бубонной чумой, находится на расстоянии тысячи километров от российской границы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о завершении инкубационного периода у заразившегося оспой обезьян петербуржца. Благодаря своевременной реакции врачей удалось избежать распространения инфекции — новых случаев зафиксировано не было.

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