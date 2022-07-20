У заболевшего оспой обезьян петербуржца прошел инкубационный период

У заболевшего оспой обезьян петербуржца прошел инкубационный период
Врачи Санкт-Петербурга призывают жителей не волноваться из-за оспы обезьян. Фото: pxhere

В Санкт-Петербурге был впервые зарегистрирован случай заражения оспой обезьян в России. Заболевший привез инфекцию из Европы.

Сегодня у него завершился инкубационный период. Распространения болезни не наблюдается. Врачи успели вовремя изолировать зараженного. В местах, которые он посещал, была проведена дезинфекция.

Об этом сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов во время пресс-конференции. Опасаться по поводу распространения болезни не стоит, так как, по мнению врачей, симптомы у контактировавших с заболевшим уже должны были проявиться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о рекордном количестве случаев заболевания COVID-19 с начала мая этого года. Врачи напоминают о важности вакцинации против коронавирусной инфекции.

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