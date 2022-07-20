Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге

За прошедшие сутки было выявлено рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией в России. Всего зафиксировано более пяти тысяч случаев.
В Санкт-Петербурге количество зараженных COVID-19 составило 572 человека. За последние сутки с COVID-19 было госпитализировано 60 заболевших. Зафиксировано пять смертей за прошедший день.
Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Роскомнадзор напоминает о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и своих близких.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о планах по ревакцинации против коронавирусной инфекции среди россиян. Больше трети респондентов изъявили желание повторно привиться по разным причинам.