Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге

В России не так давно были сняты все коронавирусные ограничения. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В России не так давно были сняты все коронавирусные ограничения. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

За прошедшие сутки было выявлено рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией в России. Всего зафиксировано более пяти тысяч случаев.

В Санкт-Петербурге количество зараженных COVID-19 составило 572 человека. За последние сутки с COVID-19 было госпитализировано 60 заболевших. Зафиксировано пять смертей за прошедший день.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Роскомнадзор напоминает о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и своих близких.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о планах по ревакцинации против коронавирусной инфекции среди россиян. Больше трети респондентов изъявили желание повторно привиться по разным причинам.