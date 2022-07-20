Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге

Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге
В России не так давно были сняты все коронавирусные ограничения. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

За прошедшие сутки было выявлено рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией в России. Всего зафиксировано более пяти тысяч случаев.

В Санкт-Петербурге количество зараженных COVID-19 составило 572 человека. За последние сутки с COVID-19 было госпитализировано 60 заболевших. Зафиксировано пять смертей за прошедший день.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Роскомнадзор напоминает о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и своих близких.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о планах по ревакцинации против коронавирусной инфекции среди россиян. Больше трети респондентов изъявили желание повторно привиться по разным причинам.

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