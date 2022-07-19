Больше трети россиян хочет ревакцинироваться от COVID-19

Россияне с прошлого года не потеряли интерес к вакцинации против коронавирусной инфекции. В этом году больше трети жителей изъявили желание повторно привиться от COVID-19.

Как сообщает «Ямал1» со ссылкой на RT, более двух тысяч россиян приняли участие в опросе о вакцинации. Более 36 процентов изъявили желание повторно привиться, в то время как девять процентов собираются вакцинировать от COVID-19 впервые.

Причины для повторной прививки разделились. Основным поводом для 45 процентов респондентов стали опасения по поводу нового штамма «кентавр» вируса омикрон. Другие опрошенные собираются ревакцинироваться из-за широкого круга общения. Прививка позволяет защитить не только себя, но и своих близких. Для восьми процентов респондентов важно привиться из-за частых путешествий, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. Для шести процентов вакцинация представляет собой обязанность перед работодателем, а не личное желание.