Кибер Фронт Z организовал в Петербурге дискуссии о последствиях майдана и фейках на Украине

Кибер Фронт Z организовал в Петербурге дискуссии о последствиях майдана и фейках на Украине
Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

В Петербурге на грядущих выходных пройдет серия мероприятий, организованных Кибер Фронтом Z и посвященных последствиям Евромайдана на Украине.

В субботу, 23 июля, в 18:00 на Университетской набережной, 25, начнется дискуссия «Украинский трэш, фейки и искажение истории». Гостем мероприятия станет журналист Павел Кухарин.

Он родился и почти три десятка лет прожил на Украине и как никто сможет рассказать о работе украинской пропаганды с ее фейками и попытками исказить историю. Кроме того. С гостями мероприятия по видеосвязи побеседует политолог и военный волонтер Алексей Живов.

На следующий день в воскресенье, 24 июля, там же состоится дискуссия о влиянии Евромайдана на жизнь украинцев.

«Уроженка Украины и наша соратница Татьяна Опанасенко поделится своей историей. Татьяна расскажет о том, почему переехала из Киева в Петербург, и как поменялась жизнь украинцев после Евромайдана», — сообщили организаторы.

КиберФронт Z новости СПб украина


 

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