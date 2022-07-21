Кибер Фронт Z организовал в Петербурге дискуссии о последствиях майдана и фейках на Украине

В Петербурге на грядущих выходных пройдет серия мероприятий, организованных Кибер Фронтом Z и посвященных последствиям Евромайдана на Украине.

В субботу, 23 июля, в 18:00 на Университетской набережной, 25, начнется дискуссия «Украинский трэш, фейки и искажение истории». Гостем мероприятия станет журналист Павел Кухарин.

Он родился и почти три десятка лет прожил на Украине и как никто сможет рассказать о работе украинской пропаганды с ее фейками и попытками исказить историю. Кроме того. С гостями мероприятия по видеосвязи побеседует политолог и военный волонтер Алексей Живов.

На следующий день в воскресенье, 24 июля, там же состоится дискуссия о влиянии Евромайдана на жизнь украинцев.