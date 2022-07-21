Авито вложит 3,5 млрд рублей в развитие сервиса доставки

Общее количество пользователей, подключивших Авито Доставку достигло 45 млн, а объемы доставки за год выросли в 7 раз. Поэтому Авито активно развивает и брендированную сеть пунктов выдачи, и новые опции доставки как для частных продавцов, так и для юрлиц. За 2022 год компания планирует проинвестировать в развитие Авито Доставки 3,5 млрд рублей.

“Большинство наших клиентов пользуются доставкой. Для четкой, отлаженной работы требуется огромная инфраструктура – как цифровая, так и физическая, – и постоянная работа над отлаживанием всех процессов. Для нас Авито Доставка – одно из ключевых направлений развития нашей платформы, которое мы продолжим улучшать. Практически каждый месяц мы подключаем новые опции и заключаем новые логистические партнёрства. За этим стоит огромный проактивный труд команды, понимающей, как Авито Доставка важна пользователям – от мам, продающих детские вещи и вяжущих хэнд-мейд свитера на заказ, до российских предпринимателей, для которых Авито – основная площадка для бизнеса”, — комментирует Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито.

В этом году число частных лиц, которые подключили опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, выросло в 5,5 раз по сравнению с прошлым годом, а компаний, подключивших Авито Доставку, стало в 2,5 раза больше.

Авито Доставка позволяет решить вопрос с безопасной передачей товаров без личной встречи с продавцом, что существенно увеличивает количество потенциальных клиентов. По сути за счет собственной доставки обеспечивается безопасная сделка. После того, как покупатель выбирает и оплачивает на платформе товар картой, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. Если покупатель отказывается от товара, стоимость покупки и доставки возвращается на карту, а вещь отправляется продавцу за счет Авито.

Сервис Авито Доставка был запущен в марте 2018 года. Сейчас товары доставляются более чем в 1100 городов и 21 000 населенных пунктов России, предоставляя возможности онлайн-коммерции для жителей даже отдаленных уголков страны. Самыми популярными категориями в доставке через ПВЗ в мае этого года стали “Одежда, обувь, аксессуары”, “Запчасти и аксессуары для автомобилей” и “Детская одежда и обувь”.

Партнеры и опции Авито Доставки

Доставлять товары по всей России продавцы могут несколькими способами.

Частные продавцы:

через пункты выдачи заказов и почтовые отделения;

курьером;

через постаматы.

Юрлица:

через пункты выдачи Boxberry;

через Почту России.

Для доставки товаров в любой город или населенный пункт наиболее удобным и для продавца, и для покупателя способом, у Авито Доставки есть широкая сеть партнеров:

около 42 тысяч отделений Почты России, 5 700 точек СберЛогистики, 2 000 пунктов выдачи DPD, более 4 000 ПВЗ Boxberry;

фирменные пункты выдачи Авито × EXMAIL в 45 городах России;

более 6 000 постаматов PickPoint;

Достависта и Яндекс Доставка (для заказов в рамках одного города) более чем в 20 городах;

КСЭ (для доставки в пределах одного населенного пункта и между городами) в 19 городах России.

Авито — массовая платформа для коммерции, на которую ежемесячно заходят более 50 млн человек, а почти половина малого и среднего бизнеса в стране использует ее для продажи своих товаров и услуг. Число активных объявлений в июне этого года превысило порог в 100 млн.