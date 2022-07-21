Мантуров заявил о вероятной частичной отмене параллельного импорта в России

В России могут частично отменить механизм параллельного импорта, который был введен в мае 2022 года.

Такое заявление сделал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, разрешение, позволяющее ввозить продукцию без согласования с правообладателем, вскоре может быть частично отменено. Об этом сообщает «ТАСС».

Мантуров заметил, что подобное решение было временным для балансировки рынка. Таким образом, через какое-то время параллельный импорт по некоторым группам товаров будет отменен, заверил Мантуров.

«Когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил глава Минпромторга РФ в ходе осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.

Перечень товаров для параллельного импорта был представлен Минпромторгом еще в мае 2022 года. Тем не менее, В настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иностранные компании которые попали в список параллельного импорта, не просили об исключении их оттуда, заявил Мантуров.