Мантуров заявил о вероятной частичной отмене параллельного импорта в России

В России могут частично отменить механизм параллельного импорта, который был введен в мае 2022 года.
Такое заявление сделал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров. По его словам, разрешение, позволяющее ввозить продукцию без согласования с правообладателем, вскоре может быть частично отменено. Об этом сообщает «ТАСС».
Мантуров заметил, что подобное решение было временным для балансировки рынка. Таким образом, через какое-то время параллельный импорт по некоторым группам товаров будет отменен, заверил Мантуров.
«Когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — заявил глава Минпромторга РФ в ходе осмотра выставки промышленных предприятий в Удмуртии.
Перечень товаров для параллельного импорта был представлен Минпромторгом еще в мае 2022 года. Тем не менее, В настоящее время механизм параллельного импорта действует до конца года.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что иностранные компании которые попали в список параллельного импорта, не просили об исключении их оттуда, заявил Мантуров.