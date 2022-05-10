Денис Мантуров заявил, что иностранные бренды не просили исключить их из списка параллельного импорта

Денис Мантуров заявил, что иностранные бренды не просили исключить их из списка параллельного импорта. Фото: администрация Президента

Денис Мантуров заявил, что иностранные бренды не просили исключить их из списка параллельного импорта. Фото: администрация Президента

Глава Минпромторга Денис Мантуров информировал, что иностранные компании которые попали в список параллельного импорта, не просили об исключении их оттуда.

По словам главы Минпромторга, компании могут быть исключены из перечня по мере того, как ими же будут приниматься решения о возвращении на российский ранок и продолжении поставок продукции. При этом Мантуров подчеркнул, что реакция будет оперативная. Об этом сообщают РИА Новости.

Минпромторг РФ еще на прошлой неделе утвердил перечень товаров, которые попадают под для параллельный импорт. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российские власти представили список товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий. Приказ Минпромторга, зарегистрированный в Минюсте, с указанным перечнем товаров появился на официальном портале правовой информации и вступил в силу 7 мая.