Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта

Власти России представили список товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий.

Приказ Минпромторга, зарегистрированный в Минюсте, с указанным перечнем товаров появился на официальном портале правовой информации и вступает в силу 7 мая.

В представленном списке есть как определенные бренды, например, как Apple, Samsung, так и целые категории товаров (растения, косметические средства, одежда и обувь, запчасти для автомобилей и техники). В перечне также указаны автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan.

Под параллельным импортом понимается легализация ввоза в страну товаров тех брендов, которые продаются в других странах без разрешения правообладателя.

Со временем список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что продажа одежды в российских магазинах сократилась почти на 25% из-за ухода таких известных сетей, как H&M, Zara, Levi’s, Mango и еще многих других.