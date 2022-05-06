Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта

Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта
Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для параллельного импорта. Фото: Pixabay

Власти России представили список товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий.

Приказ Минпромторга, зарегистрированный в Минюсте, с указанным перечнем товаров появился на официальном портале правовой информации и вступает в силу 7 мая.

В представленном списке есть как определенные бренды, например, как Apple, Samsung, так и целые категории товаров (растения, косметические средства, одежда и обувь, запчасти для автомобилей и техники). В перечне также указаны автомобили марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan.

Под параллельным импортом понимается легализация ввоза в страну товаров тех брендов, которые продаются в других странах без разрешения правообладателя.

Со временем список будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что продажа одежды в российских магазинах сократилась почти на 25% из-за ухода таких известных сетей, как H&M, Zara, Levi’s, Mango и еще многих других.

бренды минпромторг параллельный импорт Россия


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За заслуги в воспитании детей 14 петербургских семей получат ...
ЛенТВ24 проведет прямую трансляцию парада Победы и шествия Бессмертного ...
На КАД в районе Ломоносова временно движение будет осуществляться только по ...
В ночь с 9 на 10 мая отменяется разводка петербургских мостов
В Петро-Славянке хозяйка не остановила нападение своей собаки на ребенка
Из-за проблем с ЖСК петербургский театр «За Черной речкой» подал ...
Минпромторг назвал более 50 категорий товаров, разрешенных для ...
Диетолог рассказала, кому не желательно есть сыр