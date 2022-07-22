«Лента» в 2022 году создала более 400 новых рабочих мест в 10 регионах России

"Лента" в 2022 году создала более 400 новых рабочих мест в 10 регионах России. Фото: Лента

"Лента" в 2022 году создала более 400 новых рабочих мест в 10 регионах России. Фото: Лента

Одна из крупнейших мультиформатных розничных сетей России «Лента» за шесть месяцев 2022 года создала 442 новых рабочих места в десяти регионах страны. Из них более половины приходятся на Москву и Московскую область.

В период с января по июнь 2022 года «Лента» открыла более 50 магазинов малого формата, что позволило создать 442 новых рабочих места. Из них 250 — в Москве и Московской области. На Петербург пришлась 61 новая вакансия, на Ленобласть — 49, на Новосибирскую область — 39. За аналогичный период в 2021 году лидерами по этому показателю стали Московская область, Казань, Великий Новгород, Пермь и Ростов-на-Дону, где торговая сеть открывала гипермаркеты и центры обслуживания компании.

Пик заинтересованности соискателей пришелся на период с 15 марта по 15 апреля. Наибольший интерес к вакансиям проявляют жители Подмосковья. На них пришлось 36% соискателей. Реже — в Поволжье и южных регионах.

На руководящие посты приходится 28% вакансий, это почти в три раза больше, чем в первом полугодии 2021 года.

По словам директора по персоналу «Ленты» Татьяны Юркевич, «Лента» предлагает соискателям комфортные условия труда, фокусируется на развитии сотрудников и заботе о них. Компания предоставляет сотрудникам возможности для профессионального роста, а также пересматривает систему управления и премирования, совершенствует процедуры выплат заработных плат.

Юркевич добавила, что «эти меры дают положительные результаты: в первом полугодии показатель укомплектованности персонала вырос на четыре процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2021 года».

По итогам шести месяцев 2022 года «Лента» трудоустроила более 6 тыс. сотрудников.