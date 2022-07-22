Стало известно, сколько приехало в Россию финнов, эстонцев и латышей после открытия границ

Стало известно, сколько приехало в Россию финнов, эстонцев и латышей после открытия границ. Фото: Unsplash

Стало известно, сколько приехало в Россию финнов, эстонцев и латышей после открытия границ. Фото: Unsplash

Россия с 15 июля открыла сухопутные границы и сняла ограничение, действующее из-за коронавируса. Выяснилось, сколько приехало в страну эстонцев, финнов и латышей.

В период с 15 по 19 июля границу России с Латвией, Эстонией, Финляндией и Норвегией пересекло 11 664 автомобиля. Об этом сообщают «МК в Питере» со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление.

Отмечается, что названный показатель на 27 % больше, чем за аналогичный период с 8 по 12 июля. Кроме того, в управлении рассказали, что большая часть приезжих в Россию с целью постоянного проживания, пересекали границу со стороны Латвии, Германии и Франции.

После снятия границ Россией поток путешественников активизировался в обе стороны. В Финляндии первый уик-энд открытых границ собрал 20 тысяч петербуржцев, даже закончились места в очереди на подачу заявления на финскую визу, а автобусные билеты из Петербурга в Финляндию внезапно иссякли.