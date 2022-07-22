Под Воронежем за 8 млрд планируют соорудить мусорные заводы

В Воронежской области планируют построить несколько комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 450 тысяч тонн в год и утилизации ТКО мощностью почти 400 тысяч тонн в год.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили развитие инфраструктуры обращения с отходами в регионе. Об этом рассказал телеканал «360».

В общей сложности на сооружение объектов обращения с ТКО в Воронежской области хотят выделить 8 млрд рублей. В настоящее время РЭО и Воронежская область уже подписали дорожную карту по реализации проектов, а также уже создана рабочая группа с участием представителей ППК «РЭО», администрации Воронежской области и потенциальных инвесторов.

Буцаев заявил, концепция проекта позволит создать современную систему обращения с ТКО. С помощью нее в Воронежской области будет возможно достичь показателей нацпроекта «Экология, установленные Президентом России Владимиром Путиным, раньше 2030 года.