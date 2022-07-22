Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 9,5% до 8% годовых

На заседании в пятницу, 22 июля, Банк России принял Решение снизить ключевую ставку на полтора процентных пункта.

Теперь ключевая ставка ЦБ РФ составляет 8% годовых, в то время как до этого она составляла 9,5%. Об этом регулятор сообщил на сайте.

Отмечается, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Кроме того немаловажную роль в этом вопросе играют риски со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции финансовых рынков.

По прогнозам аналитиков, снижение ключевой ставки должно было произойти на один процентный пункт, и составить она должна была в итоге 8,5%.

В рамках предыдущего заседания совета директоров Центробанк РФ вернул ставку на досанкционный уровень — 9,5%. Следующий совет соберется 16 сентября, чтобы обсудить вопрос возможного изменения ключевой ставки.

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