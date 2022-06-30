Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту в 100 рублей

Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту в 100 рублей. Фото: пресс-служба Банка России

Банк России вводит в обращение модернизированную банкноту в 100 рублей. Фото: пресс-служба Банка России

Стало известно, как выглядит новая усовершенствованная 100-рублевая купюра. Банк России представил ее сегодня.

По словам Центробанка РФ, новая модернизированная банкнота вводится в обращение с сегодняшнего дня.

В новой купюре есть фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а на оборотной стороне представлен Ржевский мемориал Советскому Солдату.

В пресс-службе подчеркнули, что новая банкнота выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный двухсотрублёвой купюре. Кроме того, она содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

Модернизированные купюры будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми банкнотами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центробанке РФ выступили против таргетирования курса рубля.