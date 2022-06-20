В Центробанке РФ выступили против таргетирования курса рубля

В Центробанке РФ выступили против таргетирования курса рубля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Центробанке РФ выступили против таргетирования курса рубля. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Зампред Банка России Алексей Заботкин обеспокоен, что в идее управлять курсом рубля есть реальная угроза российской экономике.

По мнению эксперта таргетирование курса рубля несет риски для суверенитета проводимой Россией экономической политики даже с учетом того, что переукрепленный рубль был признан опасным. Об этом пишет ТАСС.

Заботкин отметил, что любые идеи, которые связаны с таргетированием курса приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики. Своими мыслями специалист поделился на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Установление фиксированного обменного курса, по мнению Заботкина, означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу страны, к которой привязывается рубль. Таргетирование национальной валюты, по мнению эксперта, делает страну зависимой от инфляции валюты другого государства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня было зафиксировано рекордное с 2015 года укрепление курса рубля.