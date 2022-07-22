Банк России продлит ограничение на выдачу наличной иностранной валюты в сентябре

Центробанк России в сентябре планирует продлить ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам.

Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, трансляция которой представлена на YouTube-канале.

В настоящий момент ограничения действуют до 9 сентября. Набиуллина отметила, что пока нет оснований ждать улучшений в ситуации в этом направлении, так как решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты овсе еще действуют.

Сейчас у банков есть обязательства по выдаче средств гражданам с тех валютных счетов, которые были открыты до этого, — в рамках лимита в 10 тысяч долларов.

По мнению Набиуллиной, даже если рассматривать самый жесткий сценарий, обращение наличных долларов в стране сохранится. Глава регулятора поделилась, что по оценке ЦБ РФ, наличной иностранной валюты на руках у населения около 85 миллиардов долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пятницу, 22 июля, Банк России принял Решение снизить ключевую ставку на полтора процентных пункта.