Фестиваль «День Д» в этом году пройдет в Петербурге без уличных гуляний

Памятник Сергею Довлатову в Петербруге был установлен в 2016 году. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Памятник Сергею Довлатову в Петербруге был установлен в 2016 году. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге седьмого сентября состоится ежегодный фестиваль «День Д», посвященный памяти писателя Сергея Довлатова. Впервые фестиваль памяти в Санкт-Петербурге прошел в 2016 году — тогда же был поставлен памятник писателю у его дома на улице Рубинштейна.

Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на председателя Попечительского совета Фестиваля, историка Льва Лурье. В этом году планируется отказаться от масштабных уличных гуляний, но программа все равно будет насыщенная. По словам Льва Лурье, такое решение было принято в связи с тяжелой международной ситуацией.

Программа включает в себя более 40 мероприятий — от кинопоказов, лекций, экскурсий и спектаклей до публичных чтений, квестов и выставки фокстерьеров. Проблем с финансированием не будет, так как деньги на празднование «Дня Д» выделяет государство.