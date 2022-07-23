Сегодня закрыты оранжереи Ботанического сада в Петербурге

Сегодня закрыты оранжереи Ботанического сада в Петербурге
Насладиться прогулкой по Ботаническому саду в Петербурге можно будет на следующей неделе. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня из-за аномальной жары было принято решение не открывать для посетителей оранжереи Ботанического сада в Санкт-Петербурге. Днем ранее прогуляться по оранжереем тоже было нельзя из тридцатиградусной жары.

Такие меры были приняты с точки зрения безопасности для посетителей. Приобретенные на сегодняшний день билеты можно будет использовать для посещения с завтрашнего дня и в течение недели. Во вторник и четверг будут организованы прогулки по Субтропическому маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада Санкт-Петербурга. В среду и пятницу можно будет посетить экскурсии по оранжереям.

Ранее Gazeta.SPb рассказала об обновлении источников света на Московском шоссе. До 2024 года планируется установить более 500 новых фонарей.

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