Сегодня закрыты оранжереи Ботанического сада в Петербурге

Насладиться прогулкой по Ботаническому саду в Петербурге можно будет на следующей неделе. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Насладиться прогулкой по Ботаническому саду в Петербурге можно будет на следующей неделе. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня из-за аномальной жары было принято решение не открывать для посетителей оранжереи Ботанического сада в Санкт-Петербурге. Днем ранее прогуляться по оранжереем тоже было нельзя из тридцатиградусной жары.

Такие меры были приняты с точки зрения безопасности для посетителей. Приобретенные на сегодняшний день билеты можно будет использовать для посещения с завтрашнего дня и в течение недели. Во вторник и четверг будут организованы прогулки по Субтропическому маршруту.

Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада Санкт-Петербурга. В среду и пятницу можно будет посетить экскурсии по оранжереям.

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