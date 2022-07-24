Прошедшие ливни дискредитируют работу «Водоканала» в Петербурге

Прошедшие ливни в Санкт-Петербурге показали, что канализационные системы «Водоканала» не везде способны справиться с осадками. Из-за этого в городе происходят подтопления.

Как сообщает Neva.Today, на данный момент были проведены работы по замене ливневых канализаций в тех районах, которые затоплялись сильнее всего. На это ушло два года после объявления конкурса на проектно-изыскательные работы. Пресс-служба городской администрации рассказала, что работы были выполнены на нескольких участках, в том числе на перекрестке улицы Ушинского и проспекта Просвещения, на перекрестке улиц Парашютная и Репищева, на Смольной набережной.

Прошедшие 14 июля дожди показали новые места, в которых тоже требуется модернизация ливневых канализаций. Скопления воды затрудняют жизнь как водителей, так и пешеходов.