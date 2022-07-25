Как прошел VK Fest в Санкт-Петербурге

Ежегодный фестиваль организатором которого выступает «ВКонтакте» подошел к концу. В этом году он прошел сразу в трех города — Петербурге, Москве и Сочи на территории Сириус. Для тех, у кого не было возможности посетить событие вживую, сделали онлайн-трансляцию.

Сейчас VK Fest является самым масштабным фестивалем в стиле open-air, проводящийся в России. В 2022 году после затишья в 2021 событие снова перешло в формат «онлайн» из пандемийного «оффлайна». Фестиваль длился целых два дня. «МК Питере» рассказали, как все прошло, и что интересного приготовили для петербуржцев.

На VK Fest пришли все от мала до велика, дети были в восторге от разноцветных палаток, игр и различных супергероев. Косплееры в костюмах русалки, пиратов и других персонажей радовали и забавляли своим внешнем видом. Вымышленные герои завлекали юных петербуржцев в палатку Miracle of Hogwarts, где фанаты серии фильмов о Гарри Поттере могли сфотографироваться с героями.

Для киноманов и просто кинолюбителей организовали отдельную зону «Кинолес», а рядом маленькие посетители могли поучаствовать в конкурсах и поиграть в игры.

Также посетителям на выбор предоставили видеоигры, технологии и смотровую площадку. Интересной точкой стала палатка «Музей советских игровых автоматов», где организаторы подготовили комфортные места для игры в приставку, а а рядом расположили настольные хоккей, баскетбол и футбол. Следующими объектами, притягивающими всеобщее внимание, стали белая сцена и площадка с блогерами, где подростки смогли увидеть им знакомых известных героев TikTok, YouTube и видеороликов «ВКонтакте».

Все шло хорошо, но тут начался дождь. Хорошего от этого, конечно, меньше не стало. Люди разбежались по палаткам, а представители СМИ смогли поговорить с блогером и телеведущим Дмитрием Масленниковым. Выяснилось, что сейчас он с командой пытается попасть в Японию на съемки очередного ролика для своего канала. Затем Масленников удалился представил на сцене исполнителя МОТ, открывшего музыкальную часть VK Fest около половины четвертого дня.

Мот первым расшевелил толпу, а за ним на сцену вышли Мари Краймбрери, Елка, Клава Кока, группа Dabro, Slava Marlow, Баста и другие. Белая и фиолетовая сцены параллельно были предоставлены для развлечения остальной части горожан и гостей Петербурга. Им удалось послушать выступления Султана Лагучева, Анет Сай, рэперов MAYOT и Pharaoh.

Также на фестивале проводились лекции, а в специальных зонах «Косплей» посетители могли сделать снимки с персонажами игр и потрогать настоящие ретромобили. Но можно было только коснуться, сесть в них не разрешили организаторы. Здесь были даже гоночный разрисованный транспорт.

Еще одна из зон — площадка с горками для экстремалов на роликах. Самым молодым тут был десятилетний мальчик залетел на горку и перевернулся в воздухе. Аплодисменты заслуженно проводили ребенка до бордюра.

Для тех, кто любит что-то более спокойное, организаторы приготовили несколько зон: Русский музей, Музей Фаберже, библиотека Гоголя и фудкорт. Здесь тоже было на что посмотреть и чем заняться, например в первых двух палатках посетители могли рассмотреть цифровые презентации, интересные экспонаты и фотографии, а в библиотеке Гоголя можно было воссоздать аккаунты известных русских классиков в соцсети «ВКонтакте», или сделать с ними мем.

Говоря о возможностях, которые можно было реализовать на фестивале, стоит сказать о теннисе и бадминтоне, — эти площадки были тоже достаточно популярны у петербуржцев. Активным отдыхом спортсмены могли заняться в палатке Speedcubes.

На фестивале нашлось место и образованию. Самые авторитетные университеты Петербурга пришли сюда, в частности: Высшая школа экономики, ИТМО, ЦОПП и другие.

Палатки начали пустеть ближе к вечеру, а вот синяя сцена лидировала по числу слушателей, в то время как зона перед ней превратилась в толпу танцующих и веселящихся петербуржцев, где не было только любителей диджеинга, так как им выделили отдельную территорию. На фиолетовой сцене выступали менее популярные исполнители, например, GUMA, Daasha, Парнишка и Клоукома.

К шести часам вечера посетители полностью заполонили набережную рядом с фудкортом. Всех объединила еда, музыка и веселье. И вот так на эти два дня гости и участник фестиваля стали большой творческой семьей.