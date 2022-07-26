«В чем собака зарыта?»: почему петербуржцы, просившие помощь, до сих пор живут в доме у моста

Почему петербуржцы, просившие помощь, до сих пор живут в доме у моста. Фото: Baltphoto

Почему петербуржцы, просившие помощь, до сих пор живут в доме у моста. Фото: Baltphoto

На Ремесленной улице,5 в Петербурге вот уже много лет стоит многоэтажка из красного кирпича, привлекающая внимание общественности. Весь город о здании узнал 5 лет назад, когда во всю шло строительство нового моста через Малую Неву. Тогда люди молили о помощи властей, привлекали внимание к своему бедственному положению прессу, но время прошло и что-то изменилось.

На тротуаре до сих пор виднеется надпись «Тут загибается народ», но теперь жители дома не просят о помощи, а к заинтересованности журналистов сейчас относятся не то со скепсисом, не то с юмором. «Дом стоит, мы живем и съезжать не собираемся», — как то так рассуждают граждане, некогда просящие властей помочь хоть чем-то. Об обстановке и причинах, канувших в прошлое скандалов, разузнали «МК в Питере».

Наша история об известном в своих кругах «Доме Бетанкура», который, как несложно догадаться, располагается рядом с не менее известным мостом Бетанкура. В общем-то, такое название здание получило из-за скандала, разразившегося 5 лет назад. По документам дом числится как Ремесленная, 5.

В социальных сетях можно найти много всякой информации об этом здании, его истории, но сейчас факт остается фактом, — дом на Ремесленной в наши дни представляет собой старую и пошарпанную постройку с парадными и черным входами, которые можно открыть с помощью допотопных кодовых замков. Черная лестница, по видимому, используется жильцами как курилка, а через первый этаж можно попасть в подвал. На лестнице запах сырости, гнили и кошачьей мочи. На парадной лестнице получше: чисто и есть окна с отличной звукоизоляцией.

Касательно окон, судя по словам одного из жильцов, они тут у многих с максимально возможной звукоизоляцией, но, как заметил корреспондент, некоторые помещения до сих пор имеют в окнах старые двой­ные деревянные рамы. Чтобы закрыться от взглядов с моста, который проходит очень близко к дому и находится на уровне 4 этажа, люди завешают окно шторами и пленкой.

История одного жильца

Один из проживающих в доме мужчин поделился, что на сегодняшний день расселена только половина дома. Те, кто уехал получили отдельные квартиры, правда, достаточно далеко, например Шушары, Купчино, Парголово. А тут хоть и коммуналка, зато почти в центре.

Также мужчина рассказал о конфликте, разразившемся 5 лет назад, и том, как он завершился. По его словам коммуникации в доме сейчас нормальные (даже батареи новые поставили!). Если что-то ломается, то все без проблем чинится своими руками. С отъездом многих семей жить в доме стало легче. единственный минус, который мужчина для себя отметил, — это отсутствие лифтов. С мужчиной также живет его верный друг — пес Бося, который также мужественно, как и хозяин, каждый раз поднимается и спускается по лестнице.

Вернуться в прошлое

Снова вернемся на пять лет назад. Тогда жильцы поняли, что дом находится под угрозой сноса, и начали предпринимать хоть каких-то действий от государства.