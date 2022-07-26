«В чем собака зарыта?»: почему петербуржцы, просившие помощь, до сих пор живут в доме у моста

На Ремесленной улице,5 в Петербурге вот уже много лет стоит многоэтажка из красного кирпича, привлекающая внимание общественности. Весь город о здании узнал 5 лет назад, когда во всю шло строительство нового моста через Малую Неву. Тогда люди молили о помощи властей, привлекали внимание к своему бедственному положению прессу, но время прошло и что-то изменилось.
На тротуаре до сих пор виднеется надпись «Тут загибается народ», но теперь жители дома не просят о помощи, а к заинтересованности журналистов сейчас относятся не то со скепсисом, не то с юмором. «Дом стоит, мы живем и съезжать не собираемся», — как то так рассуждают граждане, некогда просящие властей помочь хоть чем-то. Об обстановке и причинах, канувших в прошлое скандалов, разузнали «МК в Питере».
Наша история об известном в своих кругах «Доме Бетанкура», который, как несложно догадаться, располагается рядом с не менее известным мостом Бетанкура. В общем-то, такое название здание получило из-за скандала, разразившегося 5 лет назад. По документам дом числится как Ремесленная, 5.
В социальных сетях можно найти много всякой информации об этом здании, его истории, но сейчас факт остается фактом, — дом на Ремесленной в наши дни представляет собой старую и пошарпанную постройку с парадными и черным входами, которые можно открыть с помощью допотопных кодовых замков. Черная лестница, по видимому, используется жильцами как курилка, а через первый этаж можно попасть в подвал. На лестнице запах сырости, гнили и кошачьей мочи. На парадной лестнице получше: чисто и есть окна с отличной звукоизоляцией.
Касательно окон, судя по словам одного из жильцов, они тут у многих с максимально возможной звукоизоляцией, но, как заметил корреспондент, некоторые помещения до сих пор имеют в окнах старые двойные деревянные рамы. Чтобы закрыться от взглядов с моста, который проходит очень близко к дому и находится на уровне 4 этажа, люди завешают окно шторами и пленкой.
История одного жильца
Один из проживающих в доме мужчин поделился, что на сегодняшний день расселена только половина дома. Те, кто уехал получили отдельные квартиры, правда, достаточно далеко, например Шушары, Купчино, Парголово. А тут хоть и коммуналка, зато почти в центре.
Также мужчина рассказал о конфликте, разразившемся 5 лет назад, и том, как он завершился. По его словам коммуникации в доме сейчас нормальные (даже батареи новые поставили!). Если что-то ломается, то все без проблем чинится своими руками. С отъездом многих семей жить в доме стало легче. единственный минус, который мужчина для себя отметил, — это отсутствие лифтов. С мужчиной также живет его верный друг — пес Бося, который также мужественно, как и хозяин, каждый раз поднимается и спускается по лестнице.
Вернуться в прошлое
Снова вернемся на пять лет назад. Тогда жильцы поняли, что дом находится под угрозой сноса, и начали предпринимать хоть каких-то действий от государства.
Мост Бетанкура построили к чемпионату мира 2018 года. Сейчас это единственная круглосуточная переправа между Васильевским и Петроградским островами. Жители дома были не рады новой постройке.
Сначала начали расселять дом № 3 на Ремесленной. Градозащитники в пух и прах рассорились с властями, доказывая, что сносить трехэтажное здание было нельзя, но, как видите, ничего не вышло.
После под угрозу попал дом № 5, но вместо того, чтоб его снести, стройку развернули прямо у входа в бывшее общежитие. Тогда жильцы вывешивали на окнах баннеры с обращением к президенту, писали письма в городские комитеты и поднимали волну недовольства в соцсетях.
За день до открытия движения по мосту Бетанкура, 12 мая 2018 года, Игорь Албин, который на тот момент был вице-губернатором Петербурга, в социальных сетях принес извинения жителям дома на Ремесленной и пообещал. что в ближайшее время людей начнут отселять.
Источник скандалов
В то время жильцы испытывали множество неудобств, неужели сейчас все поменялось? Один из проживающих в доме 5 на Ремесленной предположил, что все скандалы и громкие послания были инициированы конкретной группой лиц, желающих получить новые квартиры, ведь после частичного расселения дома споры и в правду прекратились.
Сейчас в здании остались те, кто не согласился переезжать. До строительства моста, убедительных поводов для расселения жителей дома у моста не было. Об этом заявлял бывший тогда губернатором Петербурга Георгий Полтавченко.
Это заявление увидели жильцы, после чего записали видеообращение к главе Следственного комитета России и обратились за помощью к ныне покойному депутату Госдумы РФ Владимиру Жириновскому. После удалось найти законный повод для расселения. В квартирах удалось найти поражение плесневелыми грибами, о чем сообщили из Прокуратуры Санкт-Петербурга на запрос депутата петербургского ЗакСа Алексея Ковалева.
По словам нынешнего жильца, самые громкие соседи, охотно раздававшие интервью и комментарии СМИ и агитировавшие за прочую общественную деятельность, после получения квартир быстро съехали и о старом доме не вспоминают.