Жителям Петербурга объяснили, как можно расплатиться за проезд в новых автобусах

Жителям Петербурга объяснили, как можно расплатиться за проезд в новых автобусах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Жителям Петербурга объяснили, как можно расплатиться за проезд в новых автобусах. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В новых автобусах, которые пришли на замену коммерческим маршруткам, можно расплатиться всеми способами оплаты.

В частности, подойдут проездные, банковские карты или одноразовые билеты с QR-кодом, которые заранее можно купить во всех кассах станций СПб ГУП «Петербургский метрополитен» или в пунктах продажи «Организатора перевозок». Об этом рассказала «Neva.Today».

До сих пор работает билет на разовую поездку через приложение «Bstr Транспорт Петербурга». Также билет можно приобрести через Telegram-бота, для чего необходимо открыть Telegram-бот от «СберТройки»— «QR-билеты | Санкт-Петербург”, выбрать опцию «Купить билет» и ввести данные своей банковской карты. После оплаты пользователю придет QR-код для оплаты проезда.

Однако выгоднее всего для петербуржцев пользоваться «Подорожником». Так, граждане могут воспользоваться специальным тарифов «60 минут», позволяющий совершать пересадки на наземном транспорте бесплатно в течение часа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что транспортная реформа в Петербурге сейчас выполнила одну из главных поставленных задач — обеспечила доступность общественного транспорта маломобильным группам населения.