Транспортная реформа в Петербурге позволила обеспечить доступность маломобильным группам населения

Транспортная реформа в Санкт-Петербурге выполнила одну из главных поставленных задач — обеспечила доступность общественного транспорта маломобильным группам населения. Для достижения цели социальные автобусы сделаны низкопольными и бордюры также занизили. Кроме того, программа «Говорящий город» поможет ориентироваться слабовидящим людям.

«МК в Петербурге» пообщалась на эту тему с человеком с инвалидностью, тележурналистом, председателем правления РООИ «Мы вместе» Юрием Кузнецовым. Он поделился личным опытом пользования обновленным общественным транспортом. Юрий Кузнецов отметил, что внедрение новых автобусов действительно облегчило его жизнь. Это отразилось и на бюджете — тележурналист поделился с изданием, что сэкономил около восьми тысяч рублей, потому что смог отказаться от постоянного использования такси.

Мужчина отмечает, что у него проблемы с опорно-двигательным аппаратом и он передвигается на коляске. Раньше для того, чтобы добраться из одной точки в другую, Кузнецову приходилось вызывать такси. Таких поездок в день могло быть и по шесть. Теперь же даже с минимальным зарядом аккумулятора коляски Юрий Кузнецов может спокойно добираться на общественном транспорте.

— Я часто достаточно бываю в центре города. От дома доезжаю до Балтийского вокзала, дальше сажусь на 10-й автобус, приезжаю в центр, дальше на Невский выхожу, там сажусь на любой другой автобус. Я в принципе достаточно далеко могу уехать таким образом, не используя такси, — поделился собеседник «МК в Питере».

Тележурналист отметил, что в социальном транспорте Петербурга для людей с ограниченными возможностями проезд бесплатный — это единственный регион, где сохранилась такая льгота. Но это не единственный плюс транспортной реформы. Водители общественного транспорта не только хорошо управляют автобусами, но и вежливы к пассажирам. Юрий Кузнецов отмечает, что водители часто вызываются помочь людям с ограниченными возможностями и остальные пассажиры с пониманием к этому относятся.