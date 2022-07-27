Рыбацкий мост в Петербурге сдадут в эксплуатацию в будущем году

Рыбацкий мост в Петербурге сдадут в эксплуатацию в будущем году
Ремонт Рыбацкого моста обойдет городу в 368 миллионов рублей. Фото: Baltphoto/«МК в Питере»

В Невском районе Санкт-Петербурга готовится к реализации проект по капитальному ремонту Рыбацкого моста. На ремонт планируется потратить около 368 миллионов рублей. Закончить строительные работы обещают к октябрю будущего года.

Общая длина моста останется прежней — 139,6 метров. В рамках проекта для пешеходов рядом организуют временный мост, а движение по Рыбацкому мосту полностью перекроют до завершения ремонтных работ.

Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ремонтом займутся те же подрядчики, которые сейчас работают над благоустройством 1-ого Елагинского моста.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о проведении ремонтных работ на 75 дорогах Санкт-Петербурга. Всего планируется отремонтировать 116 километров дорожного полотна.

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