Новые случаи COVID-19 в Санкт-Петербурге

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было выявлено 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий результат по числу заболевших за последний месяц. Врачи отмечают двукратный рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю.

Из-за коронавирусной инфекции за сутки умерло восемь человек. С подтвержденным диагнозом было госпитализировано 153 заболевших. Коллективный иммунитет составляет всего 19,4 процента.

Такие данные приводит портал «стопкоронавирус.рф». Врачи обеспокоены возможностью начала второй волны COVID-19 и рекомендуют вакцинироваться с целью защитить себя и своих близких.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о внесении изменений в квитанции ЖКХ в Петербурге. В связи с этим ожидается наплыв клиентов, которые захотят оплатить задолженность или ее оспорить.