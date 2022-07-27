В квитанциях за ЖКХ в Петербурге войдет долг по капремонту

Несогласные петербуржцы смогут оспорить задолженность в офисе на Тобольской улице, по горячей линии или оставить заявку на сайте. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Несогласные петербуржцы смогут оспорить задолженность в офисе на Тобольской улице, по горячей линии или оставить заявку на сайте. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В августе жители Санкт-Петербурга получат обновленные квитанции за услуги ЖКХ. В них будет включена сумма долга по капитальному ремонту.

Об этом с Neva.Today поделились в пресс-службе Фонда капитального ремонта. До конца декабря необходимо ликвидировать задолженность, которую сотрудники сверяли с данными ВЦКП «Жилищное хозяйство».

— До этого задолженности указывали в других графах, что было не совсем удобно для наших абонентов. Теперь все долги будут отражаться в единой графе. Обновление касается только информационной составляющей квитанций, — цитирует Neva.Today пресс-службу Фонда капительного ремонта.

В связи с нововведением ожидается наплыв клиентов. Организация решила заранее к этому подготовиться — на сайте ведомства появилось объявление, абоненты получат рассылку в личном кабинете на сайте. Также больше клиентов захотят оспорить существующую задолженность.