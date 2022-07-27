Авито откроет в российских городах фирменные пункты выдачи заказов на 100 млн

Вместе с логистической компанией EXMAIL Авито планирует продолжать открытие брендированных пунктов выдачи и отправки онлайн-заказов через Авито Доставку, в том числе в СЗФО. Первые такие пункты были открыты в 12 городах России за апрель текущего, 2022, года.

Массовое расширение точек сети началось летом. В 58 городах России открылось 90 фирменных пунктов, к осени планируется открыть еще 80 точек.

Сейчас в Северо-Западном федеральном округе действует три пункта выдачи — в Архангельске и Вологде, а до конца лета откроется еще восемь точек в Санкт-Петербурге, Кудрово, Пскове, Вологде и Череповце.

В целом, за 2022 год, компания хочет открыть более 350 брендированных пунктов на территории России. Авито направит на реализацию проекта более 100 млн рублей. Всего в развитие Авито Доставки за 2022 год компания инвестирует 3,5 млрд рублей.

Фирменные пункты Авито х EXMAIL разработаны специально с учетом потребностей пользователей платформы, в частности, в них есть примерочные, удобные розетки для проверки электроники. Площадь помещения несколько расширена по сравнению со стандартной, принятой в отрасли, — от 35 до 65 кв.м.

В пункте выдачи сотрудник поможет оформить посылку и предоставит упаковку. С помощью Авито Доставки можно пересылать товары стоимостью до 150 тысяч рублей, а максимальные габариты посылки не должны превышать вес до 15 кг и размеры более 50×50×50 см.

С помощью Авито Доставки пользователи могут безопасно покупать вещи и в пределах своего города (при этом не встречаясь лично с продавцом), и делать заказ из любого региона. За июнь количество частных лиц, подключивших опцию продажи через Авито Доставку в своих объявлениях, увеличилось в 5,5 раз в сравнении с 2021 годом и превысило 45 млн пользователей.

Директор по логистике Авито Сергей Пустыльник заметил, что с первого открытия фирменных пунктов число заказов через них выросло в семь раз.

«Мы видим, что нашим пользователям важны те преимущества, которые отличают брендированные пункты», — подчеркнул Пустыльник.

Директор по логистике отметил, что самыми активными городами по числу заказов стали Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красногорск и Казань. Посмотреть все доступные пункты выдачи и отправки заказов пользователи могут при оформлении заказа через Авито Доставку