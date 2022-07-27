В Петербурге в пятницу перекроют четыре моста и Невский проспект

В Петербурге в пятницу перекроют четыре моста и Невский проспект
Парад ВМФ пройдет в Петербурге 31 июля. Фото: Gazeta.SPb

Завтра в Санкт-Петербурге пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада. В связи с этим будет перекрыто движение транспорта в центре города.

Как сообщает телекомпания «Санкт-Петербург», движение будет ограничено утром и днем. Проезд будет недоступен с 9 утра до 14:00 по Невскому проспекту. Кроме того, будут разведены четыре моста для проведения водной части репетиции. Это коснется Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов и набережной Кутузова.

Также ограничения будут действовать в историческом центре по Университетской, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Дворцовому проезду и Сенатской площади с 30 июля 18:00 по 31 июля 14:00 в День ВМФ. Водителей просят заранее учесть данную информацию при построении маршрута и искать объездные пути. Рекомендуется воспользоваться участком от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.

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