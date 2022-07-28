Кибер Фронт Z запускает в Петербурге дебаты по теме СВО

Кибер Фронт Z запускает в Петербурге дебаты по теме СВО
Кибер Фронт Z проведет в Петербурге серию мероприятий на выходных. Фото: Кибер Фронт Z

В Петербурге в последние выходные июля 2022 года пройдет серия мероприятий Кибер Фронта Z: дебаты по теме СВО и обсуждение роли беспилотников в операции на территории Украины.

Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье на Университетской набережной, 25. В первый день в 18:00 начнется обсуждение роли беспилотных летательных аппаратов.

«Мы решили разобраться в вопросе и пригласили человека, который знает о нем не понаслышке — бойца СДД Алексея, позывной Яр», — рассказали организаторы мероприятия.

Во второй день участники встречи Кибер Фронта Z смогут принять участие в первых дебатах – «Россия vs Украина». В рамках мероприятия две команды лицом к лицу будут дискутировать, отстаивая каждая свою позицию – Украины или России.

КиберФронт Z новости СПб украина


 

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