Кибер Фронт Z запускает в Петербурге дебаты по теме СВО

В Петербурге в последние выходные июля 2022 года пройдет серия мероприятий Кибер Фронта Z: дебаты по теме СВО и обсуждение роли беспилотников в операции на территории Украины.

Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье на Университетской набережной, 25. В первый день в 18:00 начнется обсуждение роли беспилотных летательных аппаратов.

«Мы решили разобраться в вопросе и пригласили человека, который знает о нем не понаслышке — бойца СДД Алексея, позывной Яр», — рассказали организаторы мероприятия.

Во второй день участники встречи Кибер Фронта Z смогут принять участие в первых дебатах – «Россия vs Украина». В рамках мероприятия две команды лицом к лицу будут дискутировать, отстаивая каждая свою позицию – Украины или России.