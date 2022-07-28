Средний чек жителя мегаполиса в магазине в первой половине 2022 года составил 1 495 рублей

Компания АШАН Ритейл Россия проанализировала продажи за первые 6 месяцев текущего года и выяснила, какие категории товаров были наиболее популярны у жителей крупнейших городов присутствия торговой сети и где самый большой средний чек.

Рейтинг по среднему чеку возглавил Ростов-на-Дону – покупательские предпочтения товаров здесь вышли на 1794 рублей, на втором месте – Екатеринбург и ассортимент покупки на 1698 рублей, немного отстает Омск с корзиной на 1605 рублей. Москва неожиданно расположилась на шестом месте со средним чеком в 1499 рублей, а самыми экономными оказались жители Казани – 1118 рублей.

Примечательно, что лидером по продажам во всех крупных городах является твердый сыр, исключением стала лишь Москва, жители столицы отдали первенство томатам. На втором месте по спросу оказалось сливочное масло.

Далее предпочтения разошлись, в ТОП-10 по популярности в Ростове-на-Дону вошли корм для кошек, колбаса, шоколадные конфеты, а также замороженные креветки и сосиски штучные. К обязательным покупкам жителей Екатеринбурга относятся фарш, яблоки, томаты, творог сметана и цитрусовые. Омичи тоже выбирают цитрусовые, корм для кошек, майонез, а еще тушку курицы и вареную колбасу. В корзине москвичей есть яйца, творог, сосиски, индейка и сосиски, а у казанцев – курица, торты, томаты, сметана и майонез.

«Сегодня мы особенно активно работаем над тем, чтобы на полках наших магазинов в регионах были любимые жителями продукты местного производства, которые, в том числе, формируют корзину клиента. Перед нами стоит цель в очень короткие сроки провести регионализацию ассортимента АШАН. Качество выпускаемой продукции в регионах высокое и отвечает запросам наших покупателей. Мы стремимся к развитию культуры потребления и должны дать возможность клиентам во всех регионах присутствия АШАН приобретать качественные и натуральные товары по выгодной цене», – сообщила Ася Балабай, коммерческий директор АШАН Ритейл Россия.