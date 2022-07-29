КТЗН Петербурга и Авито Работа провели рабочую встречу по вопросам рынка труда

В офисе Авито в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (КТЗН) Дмитрия Чернейко с представителями Авито Работы — Романом Губановым и Ильей Борзик.
Стороны обсудили направления взаимодействия, в том числе совместные мероприятия по поддержке и развитию рынка труда, вопросы нормативного регулирования отрасли, а также договорились о заключении соглашения о сотрудничестве между Авито Работой и Комитетом.
Без внимания не остались вопросы взаимодействия в рамках пилотного проекта Авито Работы с Центрами занятости населения. В основе партнерского проекта — помощь в размещении вакансий в наиболее уязвимых отраслях участие в профильных мероприятиях и предоставление актуальной аналитики рынка труда. Стоит отметить, что именно Центр занятости населения Санкт-Петербурга первым принял участие в пилотном проекте Авито Работы.
«Партнерами Авито Работы в ходе развития направления по сотрудничеству с госорганами стали федеральные и региональные профильные организации, учреждения и органы власти, а портфель государственных клиентов, размещающих вакансии на Авито Работе, постоянно увеличивается. Уверен, что наша совместная работа с Комитетом будет способствовать развитию рынка труда, позволит жителям города находить интересную работу еще быстрее», — отмечает Илья Борзик, руководитель направления по работе с государственными органами Авито Работы.