КТЗН Петербурга и Авито Работа провели рабочую встречу по вопросам рынка труда

КТЗН Петербурга и Авито Работа провели рабочую встречу по вопросам рынка труда
Комитет по труду и занятости населения и Авито Работа провели рабочую встречу. Фото: Авито

В офисе Авито в Санкт-Петербурге состоялась встреча председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (КТЗН) Дмитрия Чернейко с представителями Авито Работы — Романом Губановым и Ильей Борзик.

Стороны обсудили направления взаимодействия, в том числе совместные мероприятия по поддержке и развитию рынка труда, вопросы нормативного регулирования отрасли, а также договорились о заключении соглашения о сотрудничестве между Авито Работой и Комитетом.

Без внимания не остались вопросы взаимодействия в рамках пилотного проекта Авито Работы с Центрами занятости населения. В основе партнерского проекта — помощь в размещении вакансий в наиболее уязвимых отраслях участие в профильных мероприятиях и предоставление актуальной аналитики рынка труда. Стоит отметить, что именно Центр занятости населения Санкт-Петербурга первым принял участие в пилотном проекте Авито Работы.

«Партнерами Авито Работы в ходе развития направления по сотрудничеству с госорганами стали федеральные и региональные профильные организации, учреждения и органы власти, а портфель государственных клиентов, размещающих вакансии на Авито Работе, постоянно увеличивается. Уверен, что наша совместная работа с Комитетом будет способствовать развитию рынка труда, позволит жителям города находить интересную работу еще быстрее», — отмечает Илья Борзик, руководитель направления по работе с государственными органами Авито Работы.

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