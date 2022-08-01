На Таллинском шоссе в ходе ссоры ранее судимый разнорабочий ударил ножом в шею другого

На Таллинском шоссе в ходе ссоры ранее судимый разнорабочий ударил ножом в шею другого. Фото: Pxhere

На Таллинском шоссе в ходе ссоры ранее судимый разнорабочий ударил ножом в шею другого. Фото: Pxhere

В Красносельским районе вечером 31 июля с Таллинского шоссе забрали 31-летнего разнорабочего с ножевым ранением шеи, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в ГБ№15.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел у дома 159 по Таллинскому шоссе. По версии следствия, знакомый пострадавшему 54-летний разнорабочий в ходе совместного распития спиртных напитков поссорился с ним и ударил его ножом в шею. В результате у пострадавшего образовалась колото-резанная рана боковой поверхности слева.

Сейчас указанного мужчину ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее гражданин уже был неоднократно судим за похищение телевизора и денег, угрозы ножом и после само ножевое ранение женщине в живот. Последний инцидент с кровавым нападением произошел в 2011 году, суд по известным данным.

Мужчина до 2027 года состоит под административным надзором республики Чувашия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге во время избиения женщине удалось в целях защиты травмировать нападавшего мужчину, но сама она при этом уехала в больницу с ножевым.