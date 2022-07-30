На Приморском проспекте мужчина избил свою жену и возил ей нож в бок

На Приморском проспекте мужчина избил свою жену и возил ей нож в бок. Фото: Unsplash

На Приморском проспекте мужчина избил свою жену и возил ей нож в бок. Фото: Unsplash

Очередной случай домашнего насилия зафиксировали правоохранительные органы в Петербурге. Во время избиения женщине удалось в целях защиты травмировать нападавшего мужчину, но сама она при этом уехала в больницу с ножевым.

Как стало известно Gazetsa.SPB, все произошло около 01:33 29 июля на Приморском проспекте, 137, корпус 1. Оттуда женщина сама позвонила в экстренные службы и рассказала об избиении.

По прибытию на место в указанной квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили 36-летнюю женщину с ножевым ранением в правый бок, которую срочно госпитализировали в городскую больницу № 3.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 июля около 01:00 во время внезапной ссоры 27-летний мужчина, зарегистрированный в Кингисеппском районе ЛО, ножом ударил в правый бок свою жену. У самого злоумышленника также оказались травмы средней тяжести, по видимому, женщина пыталась защищаться. Мужчину доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану на лбу, а также острое отравление синтетическим наркотиком психотропного действия. После оказания медицинской помощи его доставили в отделение полиции, там составили протокол и поместили мужчину в СПСЗЛ.

В тоже время у пострадавшей врачи нашли закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, колото-резанное ранение поясничной области справа и правой голени.

Известно, что до этого муж женщины уже был замечен в нарушении закона.

Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 июля в 20:41 правоохранительные органы Выборгского района получили сообщение об избиении гражданина во дворах дома на Северном проспекте.