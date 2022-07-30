Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп

Несколько дней назад, 28 июля, в 20:41 правоохранительные органы Выборгского района получили сообщение об избиении гражданина во дворах дома 8, корпус 2 на Северном проспекте.

Специалисты были на месте уже в 20:55. Как стало известно Gazeta.SPB, во дворе обнаружили сильно избитого мужчину, которого отправили в больницу. Обнаруженный пострадавший является жителем Новгородской области 1987 года рождения.

Позже из городской больницы №3 пришло заключение врача по поводу состояния пациента. Выяснилось, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, перелом лицевого скелета черепа, ушибы и ссадины мягких тканей головы. Гражданин находится в тяжелом состоянии и не подлежит опросу.

Злоумышленника уже удалось установить по видеозаписи с камеры. И оказался 37-летний мужчина, к розыску которого уже предприняли меры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 29 июля в правоохранительные органы Фрунзенского района обратился охранник предприятия по строительству и реконструкции, который сообщил, что на «Софийской овощной базе» произошла драка.