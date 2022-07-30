Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп

Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп
Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп. Фото: Baltphoto

Несколько дней назад, 28 июля, в 20:41 правоохранительные органы Выборгского района получили сообщение об избиении гражданина во дворах дома 8, корпус 2 на Северном проспекте.

Специалисты были на месте уже в 20:55. Как стало известно Gazeta.SPB, во дворе обнаружили сильно избитого мужчину, которого отправили в больницу. Обнаруженный пострадавший является жителем Новгородской области 1987 года рождения.

Позже из городской больницы №3 пришло заключение врача по поводу состояния пациента. Выяснилось, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей носа, перелом лицевого скелета черепа, ушибы и ссадины мягких тканей головы. Гражданин находится в тяжелом состоянии и не подлежит опросу.

Злоумышленника уже удалось установить по видеозаписи с камеры. И оказался 37-летний мужчина, к розыску которого уже предприняли меры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 29 июля в правоохранительные органы Фрунзенского района обратился охранник предприятия по строительству и реконструкции, который сообщил, что на «Софийской овощной базе» произошла драка.

выборгский район новости СПб северный проспект


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки COVID-19 сразил 225 жителей Ленобласти
В Москве и Петербурге продолжают умирать пациенты с коронавирусом
Впервые с апреля в России выявили более 12 000 случаев заражения ...
OneTwoTrip: у туристов за год на 14% повысился интерес к Петербургу
Во дворе по Северному проспекту жителю Новгородской области переломили череп
«Почта России» не смогла предотвратить утечку данных пользователей
На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не ...
В Госдуму планируют внести законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии