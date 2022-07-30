На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого

На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого. Фото: "Яндекс.Карты"

На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого. Фото: "Яндекс.Карты"

Под утро в пятницу, 29 июля, в правоохранительные органы Фрунзенского района обратился охранник предприятия по строительству и реконструкции, который сообщил, что на «Софийской овощной базе» произошла драка с участием 50 человек.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло примерно около 05:55. По прибытию на улицу Софийска, 60 полиция «по горячим следам» задержала 24-летнего гражданина Азербайджана, нанесшего ножевое ранение другому мужчине 45 лет, являющемуся гражданином России.

В результате, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скрой помощи имени Джанелидзе с множественными колото-резанными ранами живота и шеи и гемаралогическим шоком 1 степени.

Злоумышленника поместили сначала в СПСЗЛ. потом в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Причина произошедшего не указывается, но с места преступления была изъята флешка с видеозаписью.

Все детали уточняются.

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