На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого

На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого
На овощной базе во Фрунзенском районе один из мигрантов чуть насмерть не зарезал другого. Фото: "Яндекс.Карты"

Под утро в пятницу, 29 июля, в правоохранительные органы Фрунзенского района обратился охранник предприятия по строительству и реконструкции, который сообщил, что на «Софийской овощной базе» произошла драка с участием 50 человек.

Как стало известно Gazeta.SPB, все произошло примерно около 05:55. По прибытию на улицу Софийска, 60 полиция «по горячим следам» задержала 24-летнего гражданина Азербайджана, нанесшего ножевое ранение другому мужчине 45 лет, являющемуся гражданином России.

В результате, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в НИИ Скрой помощи имени Джанелидзе с множественными колото-резанными ранами живота и шеи и гемаралогическим шоком 1 степени.

Злоумышленника поместили сначала в СПСЗЛ. потом в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Причина произошедшего не указывается, но с места преступления была изъята флешка с видеозаписью.

Все детали уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала что в Ломоносовском районе удар ножом в сердце стал для женщины смертельным. Инцидент произошел прямо в доме повздоривших сожителей.

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