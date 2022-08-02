Петербуржец зарезал мать ножом в квартире на Костромском проспекте

Жителя Выборгского района Петербурга задержали по подозрению в убийстве собственной матери.

Как стало известно Gazeta.SPb, утром в понедельник в полицию обратилась подруга потерпевшей. Она рассказала, что ее 61-летняя знакомая не вышла на работу, не открывает дверь и не выходит на связь.

Прибывший наряд полиции попал в квартиру и обнаружил там труп пропавшей с ножевым ранением шеи. На месте сразу задержали предполагаемого убийцу — 32-летнего сына погибшей. Правоохранители считают, что он ударил мать ножом в шею. Все это произошло в квартире на Костромском проспекте, 42.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием занимаются следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разыскивается неизвестный «Игорь», изнасиловавший петербурженку в деревне Малые Колпаны.