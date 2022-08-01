Разыскивается неизвестный «Игорь», изнасиловавшей петербурженку в деревне Малые Колпаны

Разыскивается неизвестный &#171;Игорь&#187;, изнасиловавшей петербурженку в деревне Малые Колпаны
Разыскивается неизвестный "Игорь", изнасиловавшей петербурженку в деревне Малые Колпаны. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Жительница Петербурга заявила в полицию на некого «Игоря», который в ночь с 30 на 31 июля изнасиловал ее в деревне Малые Колпаны Гатчинского района.

Как стало известно Gazeta.SPB, разыскиваемый мужчина ростом 170-175 см имеет европейский тип лица, ему примерно 56 лет. Инцидент произошел в Гатчинском районе, хотя сама пострадавшая проживает на улице Новолитовская в Петербурге.

Выяснилось, что девушка познакомилась с будущим насильником в социальной сети для знакомств. После они договорились о встрече, поехали прыгать с парашютами, затем Игорь предложил поехать к нему домой в Малые Колпаны, где пара распивала спиртное.

По словам 25-летней женщины, около 04:00 в квартире, номера которой пострадавшая вспомнить не может, дома 4 в Речном микрорайоне ранее упомянутые Игорь, применив физическую силу, изнасиловал ее. Помимо этого врачи диагностировали у заявительницы ушиб мягких тканей головы.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и детали произошедшего уточняются. Злоумышленника ищут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Петербурга неизвестный на «Киа Рио» наехал на девятиклассника, при ехавшего из Старой Руссы Новгородской области, после чего с место происшествия скрылся.

Гатчинский район изнасилование ленобласть малые колпаны


 

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