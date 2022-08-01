На Казанской неизвестный автомобилист наехал на подростка из Старой Руссы и скрылся

На Казанской неизвестный автомобилист наехал на подростка из Старой Руссы и скрылся. Фото: Pxhere

На Казанской неизвестный автомобилист наехал на подростка из Старой Руссы и скрылся. Фото: Pxhere

В самом сердце Петербурга неизвестный на «Киа Рио» наехал на девятиклассника, при ехавшего из Старой Руссы Новгородской области, после чего с место происшествия скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел на Казанской улице 31 июля около 23:40. Известно, что автомобиль задел 16-летнего подростка в зоне не регулируемого пешеходного перехода, а затем скрылся с места происшествия.

После произошедшего пострадавший молодой человек в сопровождении матери, с ушибом большого пальца правой стопы в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу имени Раухфуса.

Известно, что автомобиль, на котором был скрывшийся из глаз водитель принадлежит компании ООО «НТС».

Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Скрывшегося автомобилиста ищут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП с участием пешеходов и трех автомобилей. Виновницей аварии стала подвыпившая женщина на Land Rover.