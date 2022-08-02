В лесу в Ленобласти нашли останки расчлененного мужчины

В лесу в Ленобласти нашли останки расчлененного мужчины
Мужчину зарезали и расчленили в квартире в Тосненском переулке. Фото: google.maps

В Волосовском районе обнаружили части тела 42-летнего мужчины, пропавшего три недели назад. По подозрению в его убийстве и расчленении задержан петербуржец.

Две недели назад, 20 июля, в петербургскую полицию обратилась 21-летняя дочь убитого. Она сообщила, что 12 июля ее отец уехал на такси в Колпино и все еще не вернулся. 1 августа было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как стало известно Gazeta.SPb, вскоре полицейские нашли причастного к преступлению. По подозрению был задержан 42-летний житель Колпино.

Правоохранители выяснили, что 12 июля мужчины пили алкоголь в квартире задержанного в Тосненском переулке, 32. Через некоторое время между ними завязался конфликт, который не удалось решить на словах. Убийца, по версии следствия, схватился за нож и вонзил его в грудь оппонента.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело потерпевшего с помощью ножа и электропилы, а останки вывез и закопал в лесу у деревни Черное. Нож и электропилу он выбросил в Ижорский пруд.

Части тела уже нашли, а орудия преступления будут найдены водолазами Росгвардии.

Также выяснилось, что в прошлом мужчина уже был осужден за убийство. В 2008 году его приговорили к 10 годам колонии особого режима, которые он отбывал в Архангельской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец зарезал мать ножом в квартире на Костромском проспекте.

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