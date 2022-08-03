Авито Работа повысит уровень безопасности сервиса

Авито постоянно работает над развитием технологий, повышающих уровень безопасности сервиса. В рамках этих усилий платформа Авито Работа запустила специальный инструмент, который будет внимательно проверять актуальность всех размещённых вакансий и резюме — удалять устаревшие и поднимать в поиске активные объявления.

На платформе Авито Работа, которую более половины работодателей России (66%) используют для поиска сотрудников1, опубликовано множество открытых вакансий и резюме соискателей. Чтобы и работодателям, и кандидатам было легче ориентироваться в большом объеме информации, а процесс трудоустройства с Авито Работой стал еще более эффективным, сервис запустил специальную модель, которая будет постоянно контролировать актуальность всех резюме и вакансий на портале.

«Как одна из ведущих цифровых платформ по подбору и найму персонала в стране Авито Работа стремится к созданию удобной и продуктивной рабочей среды, где компании и соискатели смогут быстро и, что немаловажно, безопасно решать свои профессиональные задачи. Широкая база кандидатов и вакансий, разделенная по разным специальностям, уровню опыта и графику работы, — одно из ключевых преимуществ нашего сервиса. Однако с динамичным ростом количества объявлений особое значение приобретает внимательное и своевременное отслеживание их актуальности. Новый инструмент Авито Работы позволит сделать поисковую выдачу намного чище и релевантнее», — комментирует Евгений Раев, руководитель направлений соискательского опыта и безопасности (Trust & Safety) в Авито Работе.

Автоматизированная модель Авито Работы следит за сохранением актуальности резюме и вакансий с помощью внутренней балльной системы. Она анализирует их по ряду показательных критериев и активных действий со стороны соискателей и работодателей, включая возраст публикации, частоту ее редактирования, наличие жалоб других пользователей и т.д. Для подтверждения статуса потенциально неактивного объявления его автору поступает звонок или пуш-уведомление. После проверки актуальные размещения поднимаются выше в результатах поиска, а устаревшие — закрываются с возможностью разархивирования.

Данные меры помогут сформировать более позитивный пользовательский опыт как среди нанимателей, так и среди работников. Работодатели смогут быстрее находить подходящих кандидатов и закрывать свои позиции, приобретая только актуальные контакты соискателей. В свою очередь, кандидаты будут значительно реже сталкиваться с устаревшими вакансиями, и количество просмотров их резюме на Авито Работе также увеличится.

Функция актуализации резюме и вакансий бесплатна для всех пользователей сервиса Авито Работа и уже доступна во всех регионах России.